Трамп пропонував Ассанжу помилування в обмін на джерела витоку листів демократів - адвокатка

Адвокатка повідомила, що Асанж тоді не назвав джерело витоку.

Президент США Дональд Трамп пропонував засновнику WikiLeaks Джуліану Асанжу помилування, якщо той розповість, хто стояв за зламом електронної пошти Національного комітету Демократичної партії в 2016 році.

Про це на судовому слуханні заявила адвокат Асанжа Дженіфер Робінсон, пише The Guardian.

За інформацією Робінсон, пропозиція була зроблена конгресменом-республіканцем Дейн Рорабейкер і партнером Трампа Чарльзом Джонсоном під час візиту в посольство Еквадору в Лондоні в 2017 році, де тоді переховувався Асанж. Робінсон розповіла, що Рорабейкер назвав цю пропозицію "безпрограшним рішенням".

Угода передбачала, що засновнику WikiLeaks буде запропоновано помилування, якщо він розкриє, хто стояв за зламом електронної пошти Національного комітету Демократичної партії в 2016 році. Ця інформація мала пролити світло на те, чи дійсно листи були надані російськими хакерами для того, щоб допомогти Трампу обратися на пост президента США в 2016 році.

Адвокатка додала, що Асанж тоді не назвав джерело витоку.

Нагадаємо, 7 вересня у столиці Великобританії поновився суд щодо екстрадиції засновника сайту WikiLeaks Джуліана Ассанжа до США. Від квітня 2019 року Ассанж перебуває у в’язниці.

Процес затримався на кілька місяців через епідемію коронавірусу,

У Сполучених Штатах 49-річному Ассанжу висунули обвинувачення у шпіонажі зокрема у зв’язку з викраденням інформації з урядових комп’ютерів.

Окремо Ассанжу закидають поширення під час виборчої кампанії у США 2016 року інформації на шкоду Гілларі Клінтон, яка змагалася за президентську посаду з Дональдом Трампом. Слідчі у США дійшли висновку, що той компромат, поширений через WikiLeaks, був викрадений росіянами, що Ассанж заперечує.

2012 року Джуліан Ассанж отримав притулок у посольстві Еквадору в Лондоні і провів там 7 років, уникаючи екстрадиції до Швеції, де щодо нього провадили тепер закрите слідство через звинувачення у сексуальних нападах.