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Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель вперше відвідає Україну

Візит запланований на 22 вересня. 

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель вперше відвідає Україну
Жозеп Боррель
Фото: twitter.com/davidgonzal123

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель вперше відвідає Україну з офіційним візитом.

Про це свідчать дані порядку денного офіційних осіб Єврокомісії на сайті ЄС.

Візит запланований на 22 вересня. В рамках нього Боррель планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, головами МЗС та Міноборони України Дмитром Кулебою та Андрієм Тараном.

Як відомо, голова європейської дипломатії планував відвідати Україну ще в березні, але переніс поїздку через пандемію коронавірусу. У планах Верховного представника було відвідати не тільки Київ, а й Донбас.

Пізніше стало відомо, що Борель відвідає Україну після зняття обмежень, введених через пандемію коронавірусу,

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