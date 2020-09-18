Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель вперше відвідає Україну

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель вперше відвідає Україну з офіційним візитом.

Про це свідчать дані порядку денного офіційних осіб Єврокомісії на сайті ЄС.

Візит запланований на 22 вересня. В рамках нього Боррель планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, головами МЗС та Міноборони України Дмитром Кулебою та Андрієм Тараном.

Як відомо, голова європейської дипломатії планував відвідати Україну ще в березні, але переніс поїздку через пандемію коронавірусу. У планах Верховного представника було відвідати не тільки Київ, а й Донбас.

Пізніше стало відомо, що Борель відвідає Україну після зняття обмежень, введених через пандемію коронавірусу,