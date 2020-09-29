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Роналду став першим гравцем в історії, хто забив 450 голів у топ-5 лігах Європи

Португалець відзначився в матчі Серії А.

Кріштіану Роналду
Фото: EPA/UPG
Кріштіану Роналду

Напередодні матчем "Болонья" - "Парма" (4:1) завершився 2-й тур Серії А.

Центральний матч туру відбувся в Римі, в якому "Рома" зіграла внічию з "Ювентусом" - 2:2.

Обидва м'ячі за гостей забив Кріштіану Роналду. Таким чином, 35-річний португалець довів кількість забитих ним голів в топ-5 лігах Європи до 450.

Таку кількість м'ячів португалець забив у 554 матчах. Роналду забив 55 голів за "Юве" в Серії А, 311 - за "Реал" у Ла Лізі і 84 м'ячі за "Манчестер Юнайтед" в Англійській Прем'єр-Лізі.

Обзор матчу "Рома" - "Ювентус" - на сайті офіційного мовника Серії А.

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