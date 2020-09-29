З цього тижня матчі Української Прем'єр-ліги в Києві будуть проходити з глядачами

Виконавчий директор Української Прем'єр-ліги Євген Дикий повідомив, що на цьому тижні матчі в Києві можуть пройти з глядачами.

"Офіційно Київ перейшов в жовту зону з понеділка, 28 вересня. На матчі 4-го туру УПЛ, які проходили в столиці, жовта зона ще не поширювалася. Відповідно, тепер клуби, які будуть проводити свої домашні матчі в жовтій зоні, зможуть надіслати нам лист, в якому повідомлять про те, що планують грати з глядачами", - цитує Дикого Tribuna.com.

"Прем'єр-ліга працює відповідно до тих документах, які діють на сьогоднішній день - це тимчасовий протокол МОЗ і протокол, розроблений УАФ і УПЛ.

Ці документи передбачають проведення матчів з глядачами в зеленій і жовтій зонах за умови заповнюваності стадіонів на 25 відсотків, дотримання всіх необхідних норм - соціальної дистанції, засобів індивідуального захисту.

В рамках 5-го туру в Києві відбудуться два матчі - "Олімпік" зіграє з "Олександрією", а "Динамо" прийме "Зорю". Станом на 28 вересня, ми ще не отримували офіційних звернень на проведення матчів з глядачами в Києві", - зазначив функціонер.

Нагадаємо, сьогодні "Динамо" прийме "Гент" у 2-му матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Початок поєдинку - о 22:00.