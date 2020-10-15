Конор Макгрегор укотре заявив, що повертається в октагон

Нещодавно ірландець оголосив про завершення кар'єри.

Ірландський боєць змішаних єдиноборств, ексчемпіон UFC у легкій і напівлегкій вазі Конор Макгрегор оголосив, що проведе бій з колишнім тимчасовим чемпіоном організації Дастіном Пор'є.

Конор розраховує, що поєдинок відбудеться 23 січня в Техасі.

"Я підтверджую, 23 січня все буде! Я хочу, щоб цей бій відбувся на Cowboys Stadium у Далласі. Власник стадіону Джеррі Джонс - мій друг, а стадіон здатен прийняти всіх нас.

Я буду готовий до Техасу, а Техас буде готовий до моїх фанатів. Після цього буде Менні (Пак'яо, - LB.ua)", - написав Макгрегор у Twitter.

Нагадаємо, що бійці раніше вже зустрічалися на рингу 2014 року. Тоді перемогу нокаутом здобув ірландець.

Додамо, що в червні Макгрегор укотре, втретє оголосив, що завершує кар'єру.

Таке рішення ірландець прийняв, оскільки промоушн відмовив йому в проведенні бою з Джастіном Гейджі за тимчасовий пояс чемпіона UFC.

Свій останній поєдинок Макгрегор провів проти Дональда Серроне, якого нокаутував у першому раунді на турнірі UFC 246.

Але особливо запам'яталося його єдиноборство з росіянином Хабібом Нурмагомедовим, яке закінчилося скандалом просто в октагоні.