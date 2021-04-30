Кремлівські пранкери під виглядом соратників Навального провели зум-конференцію з депутатами Ради про Крим

Кремлівські пранкери Лексус (Олексій Столяров) і Вован (Володимир Кузнєцов) під виглядом соратників російського опозиціонера Олексія Навального кілька днів тому провели зум-конференцію з депутатами Верховної Ради про Крим.

Відеозапис конференції виклав у своєму ютуб-каналі Кузнєцов.

Столяров зображав керівника штабів Навального Леоніда Волкова, Кузнєцов - директора Фонду боротьби з корупцією Івана Жданова.

З української сторони у розмові брали участь кілька депутатів на чолі з головою "Слуги народу" Олександром Корнієнком і лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим.

Пранкери змусили депутатів проспівати гімн України і розказали, нібито команда Навального планує припинити окупацію Криму і Донбасу у випадку приходу до влади.

Один із пранкерів заявив, що нова стратегія Навального щодо Криму полягає в тому, що "Крим - це не бутерброд, Крим - це мандарин, він для всіх", а інший почав ображати Корнієнка за "несолідний вигляд" під час конференції.

Після цього українські депутати зрозуміли, що щось не так, і почали виходити з конференції. До кінця розмови залишився тільки Святослав Юраш, який, судячи з його коментаря "Страні", і організував цю зустріч.

Нагадаємо, що пранкери Вован і Лексус пов'язані з російськими спецслужбами.