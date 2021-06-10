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Київрада вирішила викупити під парк ділянку на Шулявці, де будують хмарочос

Роботи ведуться без проєкту і будь-яких дозволів.

Київрада вирішила викупити під парк ділянку на Шулявці, де будують хмарочос
Фото: lun.ua

Київська міська рада вирішила викупити земельну ділянку площею 0,3110 га на проспекті Перемоги, 50-а, де ведеться будівництво хмарочоса 50Avenue.

Про це повідомляється на сайті Київської міської ради.

Землю хочуть викупити на підставі закону України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності".

Створення міських парків є такою суспільною необхідністю, вирішили депутати.

Вони доручили Департаменту земельних ресурсів КМДА письмово повідомити ТОВ "Шулявка" про викуп ділянки та провести відповідні переговори.

Власником ТОВ "Шулявка" є громадянин Литви Вітор Слюсар.

Земельна ділянка має цільове призначення для будівництва, експлуатації та обслуговування торгово-офісного комплексу з рестораном швидкого харчування та благоустроєм і озелененням скверу. Водночас компанія не має жодних дозволів на проведення робіт за цією адресою.

"З 2014 року зазначена земельна ділянка перебуває у приватній власності. Водночас намагання її освоєння викликає значний суспільний резонанс серед членів територіальної громади міста Києва, оскільки забудова частково планується на території зелених насаджень загального користування. Окрім того, дозвільні документи на будівництво у власника відсутні", – заявив секретар Київради Володимир Бондаренко.

Він вважає, що прийняття рішення не є втручанням міста у володіння майном з огляду на те, що викуп земельної ділянки для суспільних потреб буде відбуватися виключно із волі власника земельної ділянки.

Будівництво 50Avenue ведеться на ділянці, яка належала до території видавництва "Преса України" і фактично у частині скверу "Слава танкістам". Зараз воно знаходиться на стадії котловану.

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