Росіяни обстріляли енергетиків у Херсонській області, по Чернігівській били пʼять разів за добу

Російська армія протягом минулої доби пʼять разів стріляла по Чернігівській області. Ще один обстріл вони провели вночі. Зі ствольної артилерії, мінометів і реактивних систем залпового вогню ворог бив по Новгород-Сіверському і Корюківському районах. Також вчора вдень росіяни скинули два ВОГ із безпілотника в Новгород-Сіверському районі. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження інфраструктури інформація не надходила. Дані щодо наслідків уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА.

Учора протягом дня росіяни здійснили обстріли територій шести громад Сумської області: Білопільської, Шалигинської, Краснопільської, Есманської, Зноб-Новгородської, Середино-Будської. Зафіксували девʼяносто чотири "прильоти" – з мінометів, артилерії (РСЗВ та САУ), два ракетних прильоти, а також скидання чотирьох вибухових пристроїв з БПЛА (типу ВОГ). У Зноб-Новгородській громаді внаслідок ракетного удару по с. Зноб-Новгородське одна людина загинула, чотири – поранені.

У Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Чарівне, Залізничне, Юрківка, Зарічне, Оріхів, Гуляйпільське, Гуляйполе, Новоданилівка, Білогір'я, Ольгівське, Мала Токмачка, Полтавка, Новоандріївка, Староукраїнка, Малинівка, Кам'янське, Степногірськ. Надійшло сорок шість повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів.

У Дніпропетровській області вчора ворог гатив по Нікопольському району. Під обстріли потрапили три громади – Марганецька, Червоногригорівська та Покровська. Без постраждалих. Пошкоджене транспортне підприємство.

У Луганській області на Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Росіяни вели безуспішні наступальні дії у районах Невського, Червонопопівки, Серебрянського лісництва, Кремінної, Діброви та Білогорівки. Здійснили артилерійські обстріли районів Макіївки, Діброви і Білогорівки. Ситуація в області залишається напруженою.

У Харківській на Слобожанському напрямку протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Лук’янці, Гатище, Вовчанськ, Дворічна і Кіндрашівка. На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Дворічна та Гряниківка. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Гряниківка, Масютівка, Куп’янськ, Крохмальне, Новоселівське. Вчора внаслідок обстрілу Вовчанська пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки та господарчі споруди. Уночі внаслідок артилерійського обстрілу Вовчанська Чугуївського району пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини та два автомобілі рятувальників. Із с. Гряниківка Куп'янського району госпіталізовано сорока однорічну жінку та пʼятдесяти однорічного чоловіка з осколковими пораненнями. У с. Сніжківка Ізюмського району на протипіхотній міні "пелюстка" підірвався та отримав поранення місцевий житель, чоловік сорока років. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.

У Донецькій області вночі росіяни завдали ракетного авіаудару по Авдіївці – влучання двох ракет територія ПрАТ "АКХЗ", влучання третьої та четвертої ракети в районі заводу залізобетонних конструкцій. Також пізно ввечері був ракетний обстріл Курахового. Пошкоджено парк і багатоповерхівки. Сьогодні зранку – ракетний авіаудар по селу Ласточкине. Інформація щодо постраждалих серед цивільних уточнюється. Минулої доби ворог завдавав авіаударів, стріляв з РСЗВ "Ураган", "Град", мінометів, танків, артилерії. Обстріляні Авдіївка, Костянтинівка, Часів Яр, Велика Новосілка, Курахівка, Максимільянівка, Новоукраїнка, Сєверне. Пошкоджено двадцять два житлових будинки (з них дві багатоповерхівки), школа, приміщення промислового підприємства, два цивільних автомобілі, гараж, два газопроводи низького тиску, господарчі споруди. По області за минулу добу три людини убиті, чотирнадцять поранені.

Учора ввечері ворог завдавав мінометних ударів по акваторії Очаківської громади Миколаївської області. Без постраждалих.

У Херсонській області за минулу добу противник здійснив девʼяносто ри обстріли, випустивши чотириста дванадцять снарядів з важкої артилерії та "Градів". Обстрілів зазнали понад тридцять населених пунктів. Серед них – Золота Балка, Гаврилівка, Качкарівка, Новосілка, Козацьке, Іванівка, Берислав, Зеленівка, Благовіщенське, Інженерне, Херсон, Дніпровське та Комишани. Херсон ворог обстріляв чотири рази. Більше десяти снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки. На жаль, є жертви серед цивільного населення – одна людина загинула, шестеро – дістали поранення. З деокупованої території області були евакуйовані вісімдест вісім осіб. В одному з населених пунктів Дар'ївської громади росіяни атакували бригаду енергетиків. Під час ворожого обстрілу фахівці виконували аварійно-відновлювальні роботи. За попередньою інформацією, поранення дістав один електрик. Четверо піротехніків ДСНС та цивільний громадянин підірвалися на російській вибухівці у селі Посад-Покровське. Травмованих рятувальників госпіталізували. Всі постраждалі перебувають у стані середньої важкості. На протитанковій міні підірвався у полі місцевий мешканець, він знаходився у автомобілі. Чоловік загинув на місці.