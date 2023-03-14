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Росіяни риють окопи вздовж траси Маріуполь - Донецьк

Окупанти укріплюються в районі селища Гранітне та біля віадуку, що поєднує траси з Донецька на Бердянськ та Маріуполь

Росіяни риють окопи вздовж траси Маріуполь - Донецьк

Російські військові почали укріплючатися вздовж траси Маріуполь - Донецьк в районі села Гранітне.

Про це повідомив у Telegram радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

"Окупанти почали укріплюватись вздовж траси Маріуполь - Донецьк в районі с. Гранітне та біля віадуку, що поєднує траси з Донецька на Бердянськ та Маріуполь. Риють окопи посилено. Ручками. “Никакой паники нет” тепер і в напрям Донецьку", - написав Андрющенко та опублікував відповідні фотографії.

Нагадаємо, що попри значні втрати, ворог продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили понад 100 ворожих атак на зазначених напрямках.

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