Через значні втрати і брак боєприпасів окупанти знизили активність на Донеччині

Російські війська знизили активність на Донецькому напрямку через значні втрати та брак боєприпасів.

Про це заявив керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі національного телемарафону.

"Насправді ворог видихся. Якщо порівнювати минулий тиждень, на напрямку Авдіївка-Мар’їнка, ворог значно зменшив кількість штурмових дій, кількість обстрілів. Якщо вона вимірювалась сотнями за день і близько 600 обстрілів, то на сьогоднішній день дещо менше”, – зазначив він.

За словами Дмитрашківського, за день проходить до 30 штурмових дій. Уночі – від двох до дев’яти. Обстріли за день сягають 200-250, за ніч – 100-120.

Він зазначив, що ворог останнім часом зазнав значних втрат і відчуває "артилерійський голод". Для того, щоб продовжувати наступ, противнику потрібен час для відновлення.

"Дуже багато розмов про брак боєприпасів, "артилерійський голод", (росіянам – ред.) встановлено на сьогоднішній день ліміт, який вони не можуть перевищувати. Якщо перевищують, наступного дня вони залишаються без боєприпасів. І це проблема не лише Пригожина, який каже, що йому не дають боєприпасів, це загальна проблема в російській армії”, – сказав Дмитрашківський.

Нагадаємо, за даними Генштабу, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили понад 100 ворожих атак на зазначених напрямках.