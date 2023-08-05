Воєнкома-мільйонера з Одещини відправили на передову, ДБР перевіряє його
Воєнкома-мільйонера з Одещини відправили на передову, ДБР перевіряє його
Атака на корабель "Олєнєгорський горняк" у порту в Росії є спецоперацією СБУ та ВМС, – джерела
Атака на корабель "Олєнєгорський горняк" у порту в Росії є спецоперацією СБУ та ВМС, – джерела
Чи має Захід ще зброю для України?
Чи має Захід ще зброю для України?
Чи повернуться українські біженці з Італії?
Чи повернуться українські біженці з Італії?
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Фатальна жінка на пагорбі
Фатальна жінка на пагорбі
Нарада президента з послами: дипломатам наказали підготуватися до важкого марафону
Нарада президента з послами: дипломатам наказали підготуватися до важкого марафону
У порту Новоросійська лунали вибухи. РФ заявила про "атаку морських дронів". Є дані про пошкодження судна (доповнено)
У порту Новоросійська лунали вибухи. РФ заявила про "атаку морських дронів". Є дані про пошкодження судна (доповнено)
«Це - історична перемога», - Дмитро Кулеба про участь Китаю у форумі щодо формули миру
«Це - історична перемога», - Дмитро Кулеба про участь Китаю у форумі щодо формули миру
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок обстрілів росіянами Херсонщини постраждало чотири людини

Окупанти поцілили у житлові квартали області.

Унаслідок обстрілів росіянами Херсонщини постраждало чотири людини
Олександр Прокудін
Фото: скрин відео

Унаслідок обстрілів Херсонської області росіянами минулої доби поранення отримали четверо людей.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Противник здійснив 52 обстріли, випустивши 271 снаряд з мінометів, артилерії, танків, БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 13 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, третього серпня росіяни 53 рази обстрілювали Херсонську область, випустивши 241 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. Девʼятеро людей поранені.

2 серпня окупанти вдарили по собору в центрі Херсона. Пошкоджень також зазнав тролейбус, що їхав повз нього: троє людей були поранені, зокрема дідусь – у важкому стані. Коли рятувальники приїхали гасити пожежу в соборі, росіяни вдарили по ньому ще раз. Поранень зазнали четверо рятувальників. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies