Унаслідок обстрілів росіянами Херсонщини постраждало чотири людини

Унаслідок обстрілів Херсонської області росіянами минулої доби поранення отримали четверо людей.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Противник здійснив 52 обстріли, випустивши 271 снаряд з мінометів, артилерії, танків, БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 13 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Нагадаємо, третього серпня росіяни 53 рази обстрілювали Херсонську область, випустивши 241 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. Девʼятеро людей поранені.

2 серпня окупанти вдарили по собору в центрі Херсона. Пошкоджень також зазнав тролейбус, що їхав повз нього: троє людей були поранені, зокрема дідусь – у важкому стані. Коли рятувальники приїхали гасити пожежу в соборі, росіяни вдарили по ньому ще раз. Поранень зазнали четверо рятувальників.