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Будь-яка “бавовона” є логічним кроком щодо ворога, − голова СБУ про атаки морських дронів

"Такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними”.

Будь-яка “бавовона” є логічним кроком щодо ворога, − голова СБУ про атаки морських дронів
Фото: СБУ

Голова Служби безпеки України Василь Малюк прокоментував нещодавні атаки надводних дронів на російські кораблі.

За його словами, будь-яка “бавовна”, що відбувається із кораблями РФ чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком щодо ворога. 

“Більш того − такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними”, − цитує Малюка пресслужба СБУ. 

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Якщо росіяни хочуть, аби “бавовна” припинилася, вони мають залишити територіальні води України та нашу землю, зазначив очільник спецслужби. 

“І чим швидше вони це зроблять, тим буде краще для них. Бо ми стовідсотково переможемо ворога у цій війні”, − підкреслив Малюк.

Нагадаємо, сьогодні вночі біля Керченської протоки морський дрон підірвав великий нафтовий російський танкер “SIG”, який транспортував паливо для російських військ. За нашою інформацією, її провели СБУ і ВМС.

Атака на Кримський міст відбулася у ніч на 17 липня, вона була спецоперацією СБУ та Військово-морських сил України. Зведений окупантами шляхопровід атакували надводними безпілотниками.

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