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Росіяни з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район

Агресор випустив десяток снарядів.

Протягом ночі противник тричі вгатив по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, агресор випустив з важкої артилерії десяток снарядів. Вони полетіли на Нікополь і Марганецьку громаду. Обійшлося без загиблих та постраждалих.

Наслідки обстрілів зʼясовуються. В інших населених пунктах регіону було тихо.

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Нагадаємо, що уночі 3 серпня ворог обстрілював Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області. 

2 серпня росіяни тричі обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район. Під вогонь потрапив Нікополь та Марганецька громада.   

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