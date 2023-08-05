Росіяни з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район

Протягом ночі противник тричі вгатив по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, агресор випустив з важкої артилерії десяток снарядів. Вони полетіли на Нікополь і Марганецьку громаду. Обійшлося без загиблих та постраждалих.

Наслідки обстрілів зʼясовуються. В інших населених пунктах регіону було тихо.

Нагадаємо, що уночі 3 серпня ворог обстрілював Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області.

2 серпня росіяни тричі обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район. Під вогонь потрапив Нікополь та Марганецька громада.