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Наслідки обстрілу ТЕЦ: у Миколаєві відбулась аварія в системі, без тепла залишились 44 житлових будинки

Вже ведуться роботи з відновлення.

Наслідки обстрілу ТЕЦ: у Миколаєві відбулась аварія в системі, без тепла залишились 44 житлових будинки
Ілюстративне фото: Миколаїв
Фото: Вікіпедія

Наслідки ворожого обстрілу по ТЕЦ продовжуються. Зранку відбулась аварія в системі. Відключено 44 житлових будинки, повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. 

Він зазначив, що вже ведуться роботи з відновлення. 

Зі свого боку мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що наслідки атаки РФ на ТЕЦ продовжують впливати на систему теплопостачання. Для усунення аварії тимчасово було припинено теплопостачання.

Тимчасове відключення тепла за адресами:

  • вул. Садова: 9, 11, 13, 15, 29а, 31а, 31/2, 46/1, 2, 3, 4, 5, 6, 48, 50
  • вул. Севастопільська: 41, 43, 43/1, 47, 47а
  • вул. Ігоря Бедзая: 58, 60, 62, 97, 99, 99а
  • пр. Центральний: 97
  • вул. Ковальська: 58б, 58а, 58
  • вул. 2-а Слобідська: 71, 73, 75
  • вул. Погранична: 43, 43а, 45, 47, 47а, 78, 78а, 78б, 78г, 78в, 80, 69, 69а, 63а
  • вул. Громадянська: 42Б
  • вул. 1-а Слобідська: 74.
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