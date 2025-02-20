Наслідки обстрілу ТЕЦ: у Миколаєві відбулась аварія в системі, без тепла залишились 44 житлових будинки

Вже ведуться роботи з відновлення.

Наслідки ворожого обстрілу по ТЕЦ продовжуються. Зранку відбулась аварія в системі. Відключено 44 житлових будинки, повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Він зазначив, що вже ведуться роботи з відновлення.

Зі свого боку мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що наслідки атаки РФ на ТЕЦ продовжують впливати на систему теплопостачання. Для усунення аварії тимчасово було припинено теплопостачання.

Тимчасове відключення тепла за адресами: