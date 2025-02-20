Наслідки обстрілу ТЕЦ: у Миколаєві відбулась аварія в системі, без тепла залишились 44 житлових будинки

Наслідки ворожого обстрілу по ТЕЦ продовжуються. Зранку відбулась аварія в системі. Відключено 44 житлових будинки, повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Він зазначив, що вже ведуться роботи з відновлення.
Зі свого боку мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що наслідки атаки РФ на ТЕЦ продовжують впливати на систему теплопостачання. Для усунення аварії тимчасово було припинено теплопостачання.
Тимчасове відключення тепла за адресами:
- вул. Садова: 9, 11, 13, 15, 29а, 31а, 31/2, 46/1, 2, 3, 4, 5, 6, 48, 50
- вул. Севастопільська: 41, 43, 43/1, 47, 47а
- вул. Ігоря Бедзая: 58, 60, 62, 97, 99, 99а
- пр. Центральний: 97
- вул. Ковальська: 58б, 58а, 58
- вул. 2-а Слобідська: 71, 73, 75
- вул. Погранична: 43, 43а, 45, 47, 47а, 78, 78а, 78б, 78г, 78в, 80, 69, 69а, 63а
- вул. Громадянська: 42Б
- вул. 1-а Слобідська: 74.