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Financial Times ідентифікувало росіянина, який може бути причетним до розстрілу бійців ЗСУ

Видання називає страти полонених українців систематичною політикою, а не поодинокими випадками.

Financial Times ідентифікувало росіянина, який може бути причетним до розстрілу бійців ЗСУ
розстріл українських військовополонених 27 серпня 2024 року, фото ілюстративне

Видання Financial Times імовірно ідентифікувало особу солдата Росії, який може бути причетним до розстрілу полонених українських військовослужбовців. 

Зазначається, що цим росіянином є Олег Яковлєв, 32-річний солдат 30-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади. У січні на своєму YouTube-каналі він опублікував відео масової страти, але згодом його видалив. 

На кадрах цього відео було видно, як російський солдат у капюшоні наказує беззбройним українським полоненим йти до купи колод, а згодом цей військовий та інші з близької відстані стріляють українцям у спину. 

Чоловіка в капюшоні на відео російські військові називають позивним "Сара". Саме цим ім’ям Яковлєв представляється у двох відеороликах, які опубліковані на його каналі YouTube. 

FT попросила групу експертів-аудіокриміналістів порівняти голос на відео страти з роликами Яковлєва в соціальних мережах. Вони дійшли до висновку, що аудіовідбитки відео демонструють "сильні елементи схожості". Але через те, що соціальні мережі стискають аудіофайли, визначити остаточні збіги складно.

Яковлєв заперечив свою причетність, додавши, що російський військовий на відео "вбив цих хлопців не просто так".

За даними української влади, його підрозділ був причетний до багатьох військових злочинів, у тому числі до страт на полі бою. У липні Путін нагородив бригаду орденом "За хоробрість і героїзм".

У розслідувальному документальному фільмі Financial Times наводить докази того, що страти українських військовополонених російськими військовими – це не поодинокі випадки, а частина ширшої системи, яка свідчить про цілеспрямовану політику Росії. Також там йдеться про роль Кремля в цих воєнних злочинах.

FT нанесло на карту понад 30 імовірних страт, багато з яких знято на відео дроном чи на телефон. Це доводить, що такі випадки відбувалися на всій лінії фронту. Прокуратура та правозахисні організації кажуть, що це є доказом того, що страти є не діями злочинних підрозділів, а частиною систематичної політики.

Юрій Бєлоусов, голова Департаменту України з розслідування військових злочинів Генеральної прокуратури, назвав розслідування російських страт "пріоритетом номер один".

З початку повномасштабного вторгнення національна поліція України порушила понад 125 000 справ про військові злочини за різними кваліфікаціями. В українській прокуратурі кажуть, що минулого року різко зросла кількість випадків страт: у 2024 вони розпочали розслідування 43 інцидентів, у яких загинули 133 особи.

  • Тим часом місія ООН з прав людини в Україні з кінця серпня 2024 зафіксувала 79 страт українських військовополонених у 24 окремих інцидентах.
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