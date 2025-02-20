FT: США виступають проти того, щоб назвати Росію агресором у заяві "G7"

Розбіжності виникли після того, як Трамп звинуватив Україну у війні, назвав Зеленського "диктатором без виборів" і запропонував запросити Росію назад у G7.

За словами п’яти західних офіційних осіб, США виступають проти того, щоб назвати Росію агресором у заяві G7 у третю річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну, погрожуючи зірвати традиційну демонстрацію єдності, пише Financial Times.

Також поки не узгоджена участь президента України Володимира Зеленського у віртуальному саміті G7 у понеділок, повідомили чиновники.

Розбіжності виникли після того, як президент США Дональд Трамп звинуватив Україну у війні, назвав Зеленського "диктатором без виборів" і запропонував запросити Росію назад у G7.

Представники США виступили проти фрази "російська агресія" та подібних описів, які використовували лідери "G7" з 2022 року для опису конфлікту, повідомили західні офіційні особи.

Провідні країни світу традиційно виступили із заявою у підтримку України 24 лютого.

"Ми впевнені в тому, що між Росією та Україною є розрізниця. Вони не однакові. Американці блокують це, але ми все ще працюємо над цим і сподіваємося на угоду", — сказав офіційний представник у коментарі для FT.

У посольстві США в Києві від коментарів відмовилися.

До слова, у минулорічній заяві лідерів "G7" фраза "російська агресія" згадувалася щонайменше п’ять разів.

"Ми закликаємо Росію негайно припинити загарбницьку війну та повністю вивести свої війська з міжнародно визнаної території України", — ідеться в заяві 2024 року.

Двоє анонімних джерел зауважили, що наполягання адміністрації Трампа на пом'якшенні формулювань відображає ширший зсув у політиці США до опису війни як "конфлікту в Україні".

В останніх заявах Держдепу США використовують подібні формулювання, зокрема під час зустрічі держсекретаря Марко Рубіо з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим в Ер-Ріяді двічі згадується фраза "конфлікт в Україні".

Ця зміна знаменує відхід від риторики адміністрації Байдена, яка часто використовувала саме фразу "російська агресія".