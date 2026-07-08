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​Росія поширює фейк про нібито "підготовку владою України теракту проти населення", - ЦПД

Цей вкид супроводжується відео, стилізованим під Інститут вивчення війни (ISW).

​Росія поширює фейк про нібито "підготовку владою України теракту проти населення", - ЦПД
Фото: ЦПД

У мережі зафіксували поширення російського фейку про те, що керівництво України нібито "готує масштабний терористичний акт проти власного населення, щоб звинуватити Росію".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Зазначається, що цей вкид супроводжується відеороликом, який стилізовано під фірмовий стиль Інституту вивчення війни (ISW). Однак насправді на офіційних ресурсах аналітичного центру такого матеріалу немає, а відео є підробкою. 

"Мета цієї кампанії — на тлі масованих терористичних ударів Росії по Києву та інших українських містах, які призводять до руйнувань цивільної інфраструктури та жертв серед мирних людей, заздалегідь перекласти відповідальність за воєнні злочини на саму Україну та відвернути увагу від дій армії РФ", - наголосили в ЦПД.

Створення фейкових відео з використанням логотипів відомих закордонних інституцій чи медіа - це класичний метод роботи російської дезінформаційної мережі "Матрьошка", вкиди якої Центр неодноразово спростовував.

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