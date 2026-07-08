У червні на фронті в середньому відбувалося 240 боїв на добу, - Міноборони

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Упродовж червня ситуація на фронті залишалася напруженою, повідомляє Міністерство оборони.

Так, за даними Генеральний штаб ЗСУ, минулого місяця було зафіксовано 7 316 бойових зіткнень.

У середньому відбувалося 240 боїв на добу. Зокрема, 3 червня – 279, що стало найбільшою кількістю за перший місяць літа.

Намагаючись просунутися на лінії бойового зіткнення, ворог збільшує застосування керованих авіабомб. У червні ворожа авіація скинула 8 266 КАБів. Зокрема, 13 червня – майже 400.

Загалом противник здійснив понад 90 000 обстрілів, з-поміж них понад 1 300 – з РСЗВ.