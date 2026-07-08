Головне за ніч та ранок середи, 8 липня: удари балістикою по Києву, Харкову та Одесі, 270 боєзіткнень, ураження танкерів РФ

Нічна повітряна атака , 271 бойове зіткнення, бої на Покровському та Слов’янському напрямках, ворожі обстріли, ураження ще 9 танкерів тіньового флоту РФ .

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Близько о пів на першу ночі у Києві ще до оголошення повітряної тривоги пролунала низка потужних вибухів. Сигнал про повітряну загрозу було увімкнено після цього.

Станом на 8:25 було відомо, що внаслідок атаки цієї ночі загинула жінка, двоє людей поранені.

У столиці повідомляли про перебої з електропостачанням. За інформаціє мера Віталія Кличка, у Деснянському районі внаслідок влучання палали складські приміщення, у Святошинському загоряння сталося у нежитловій забудові.

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Докладніше – в новині.

Російської атаки балістичними ракетами у ніч на 8 липня зазнав і Харків. У місті пролунало кілька вибухів, зафіксовано влучання.

За оновленою інформацією станом на ранок, постраждали троє людей.

За інформацією від мера Ігоря Терехова, від обстрілу постраждали Основ'янський та Немишлянський райони міста. Пошкоджено понад 20 приватних будинків, храм, мережа вуличного освітлення та 5 автомобілів.

Цієї ночі росіяни також вдарили балістикою по Одесі.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 271 боєзіткнення, найбільше - на Покровському напрямку (51).

На Слов’янському напрямку противник штурмував 27 разів, у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районах Різниківки й Закітного.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження живої сили, п’ять пунктів управління, чотири пункти управління БпЛА, п’ять артилерійських систем, три командні пункти, склад боєприпасів та два інші важливі об'єкти противника.

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Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1260 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні близько 1 413 510 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У Херсоні росіяни знову атакували дроном маршрутку, є загибла та поранені.

Росія вранці 8 липня атакувала Дніпровський район. Пошкоджено приміщення логістичної компанії. Обійшлося без потерпілих.

Уночі ворог понад 20 разів атакував Дніпропетровську область. З дронів і артилерії обстрілював п'ять районів.

Поранені четверо людей.

У ніч на 8 липня, починаючи з 18:00, Росія атакувала двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із акваторії Чорного моря, п’ятьма балістичними ракетами «Іскандер-М/С-400» і 169 ударними дронами типу Shahed (зокрема реактивними), «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет на чотирьох локаціях і 20 ударних БпЛА на 11.

Уламки впали в семи місцях. Дві протирадіолокаційні ракети цілей не досягли, повідомили в Повітряних силах.

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Запуск ракет ворог здійснив з Криму і російської Брянської області. Дронами атакував також з окупованого Криму і Донецька і російських напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Мілерово.

«За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 139 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни», – повідомили в Повітряних силах.

Сили безпілотних систем заявили, що уразили ще 9 танкерів тіньового флоту РФ в Азовському морі.

“Птахи СБС відпрацювали +9 танкерів тіньового флоту рф за ніч 8 липня у Азовському морі”, – повідомив вранці 8 липня командувач СБС Роберт “Мадяр” Бровді.

За його даними, уражено 21 одиницю суден протягом 72 годин: 19 танкерів тіньового флоту, 1 сухогруз і 1 паром у Керчі.

Крім того, уночі в Криму та південній частині тимчасово окупованої території уражено 53 військові цілі. Відпрацьовано +6 електропідстанцій (всього рівно 50 енерговузлів протягом 01-08 липня) та інші обʼєкти.

Центральне командування США розпочало серію потужних ударів по Ірану.

"Щоб завдати великої шкоди за напади на комерційні судна з екіпажами, що перебувають у складі мирних жителів, на міжнародному водному шляху", - йдеться в повідомленні.

Удари США є відповіддю на іранські атаки на три комерційні судна, що проходили Ормузькою протокою.

Більше інформації – в новині.

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