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Юлія Свириденко відвідала з робочим візитом Запоріжжя

Під час візиту відкрили новий хірургічний корпус ТМО, а ветеранам Запорізької області вручили сертифікати на житло.

Юлія Свириденко відвідала з робочим візитом Запоріжжя
прем'єр-міністерка Юлія Свириденко
Фото: тг-канал прем'єр-міністерка Юлія Свириденко

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко була з робочим візитом у Запоріжжі.  Там відкривали новий хірургічний корпус з укриттям Територіального медичного об’єднання «Здорова родина» Запорізької облради.

Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко.

Як розповіла Свириденко, в області роззбудовують мережу з 19 підземних шкіл, також триває будівництво підземного садка. 

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"Цьогоріч вперше в державному бюджеті передбачено 1 млрд грн на побудову підземних садків, з особливим фокусом на прифронтові громади", - йдеться в заяві.

Під час візиту ветеранам Запорізької області вручили сертифікати на житло. 

Також прем'єрка відвідала нове місце тимчасового проживання для внутрішньо переміщених осіб, загалом в області діє 55 МТП. 

"Цього року виділено 1 млрд субвенції  на розширення місць в МТП з урахуванням потреб маломобільних людей. Також збільшили з 60 до 90 днів строк надання компенсації місцям тимчасового проживання за розміщення внутрішньо переміщених осіб, які через війну втратили документи", - зазначила Свириденко.

  • Свириденко: уряд виділить понад 3 млрд грн на відновлення Вишневого після обстрілу РФ. Із резервного фонду державного бюджету виділять 3,04 млрд грн.
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