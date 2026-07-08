Юлія Свириденко відвідала з робочим візитом Запоріжжя

Під час візиту відкрили новий хірургічний корпус ТМО, а ветеранам Запорізької області вручили сертифікати на житло.

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Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко була з робочим візитом у Запоріжжі. Там відкривали новий хірургічний корпус з укриттям Територіального медичного об’єднання «Здорова родина» Запорізької облради.

Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко.

Як розповіла Свириденко, в області роззбудовують мережу з 19 підземних шкіл, також триває будівництво підземного садка.

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"Цьогоріч вперше в державному бюджеті передбачено 1 млрд грн на побудову підземних садків, з особливим фокусом на прифронтові громади", - йдеться в заяві.

Під час візиту ветеранам Запорізької області вручили сертифікати на житло.

Також прем'єрка відвідала нове місце тимчасового проживання для внутрішньо переміщених осіб, загалом в області діє 55 МТП.

"Цього року виділено 1 млрд субвенції на розширення місць в МТП з урахуванням потреб маломобільних людей. Також збільшили з 60 до 90 днів строк надання компенсації місцям тимчасового проживання за розміщення внутрішньо переміщених осіб, які через війну втратили документи", - зазначила Свириденко.