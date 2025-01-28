Politico: потреба зміцнювати оборону ЄС може викликати суперечки між країнами-членами

Блок незабаром обговорюватиме бюджет до 2035 року, і деякі країни наполягатимуть на спільних оборонних витратах, що може не сподобатися більш "економним" членам Євросоюзу.

Економічний альянс країн Євросоюзу на тлі війни в Україні, економічних змін та вступу на посаду президента США Дональда Трампа зіткнувся з новими викликами напередодні обговорення бюджету на 2028-2034 рр. Раніше ощадливі країни Північної Європи, зокрема Фінляндія та Австрія, розробили "тісно згуртовану, добре підготовлену стратегію", спрямовану на протидію збільшенню витрат, але майбутні переговори обіцяють бути "зовсім іншими", сказав Politico один із європейських посадовців.

Аналітикиня аналітичного центру Інстутут Жака Делора, Еуалія Рубіо, в коментарі журналістам сказала, що інше бачення формування бюджету запропонують група північних і балтійський країн. Воно зосереджуватиметься на питанні безпеки.

Навіть стійкі фінансові "яструби", Данія і Фінляндія, підтримують ідею збільшення витрат задля зміцнення колективної оборони ЄС і стійкості проти зовнішніх загроз. Основна ознака цього зрушення сталася під час новорічної промови прем’єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен, коли вона виступила за збільшення витрат на оборону, державної допомоги та інвестицій у суверенітет Європи.

Для країни, яка давно скептично ставилася до глибшої інтеграції в ЄС, слова Фредеріксена ознаменували сейсмічний зсув.

"Ми дивимосяя новими очима на державну допомогу, дивимося на спільні витрати новими очима і дивимося новими очима на бюджет ЄС. Це новий час", – сказала Фредеріксен в інтерв'ю в грудні.

Аналітик аналітичного центру Брюгель Джейкоб Фанк Кіркегард сказав, що персональна позиція Фредеріксен змінилася на 180 градусів. На його думку, прем'єрка максимізує вплив під час бюджетних обговорень і зможе стати містком між групами різних країн. Фредеріксен є однією з найдосвідченіших лідерів у ЄС, а її країна цього року отримає головування в Раді ЄС, що дасть Копенгагену значний вплив на порядок денний Євросоюзу.

Географічно близькі до Росії країни ЄС, Фінляндія і Естонія, виступають за спільні закупівлі зброї для всього ЄС. Закликає до посилення оборони і Польща. Однак деякі інші країни, як Нідерланди і Німеччина, категорично проти спільних витрат на оборону. Якщо канцлером Австрії стане дружній до росіян Кікль, то і ця країна навряд підтримуватиме спільні витрати.