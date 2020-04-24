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Организаторы "Ролан Гаррос"-2020 назвали новую дату турнира

Французский мэйджор перенесен еще на одну неделю.

Организаторы "Ролан Гаррос"-2020 назвали новую дату турнира
"Ролан Гаррос"
Фото: EPA/UPG

Единственный грунтовый турнир "Большого шлема" - Roland Garros сдвинут еще на одну неделю относительно изначального объявленных новых сроков и должен стартовать 27 сентября, сообщает L'Equipe.

В середине марта организаторы объявили, что турнир стартует не 18 мая, как должно было быть до пандемии коронавируса, а 20 сентября, и завершится 4 октября.

Эти сроки проведения "Ролан Гаррос" наложились на мужские турниры в Метце (Франция), Санкт-Петербурге (Россия), Софии (Болгария), Чжухае (Китай) и Чэнду (Китай), а также на женские соревнования в Гуанчжоу (Китай), Сеуле (Корея), Токио (Япония) и Ухане (Китай). Кроме того, в это время в Бостоне (США) был запланирован Кубок Лэйвера.

Теперь же вышеуказанным турнирам в России и Франции, а также в Гуанчжоу, Сеуле и Токио ничто не должно помешать. Кубок Лэйвера при этом уже был перенесен на 2021 год.

Однако новые сроки проведения Открытого чемпионата Франции затрагивают мужской и женский турниры в Пекине (Китай), а также мужской в Токио. При этом неясно, что будет с грунтовыми соревнованиями, которые обычно проходят перед "Ролан Гаррос", в том числе с "Мастерсами" в Мадриде и Риме.

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