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Женская сборная Украины по боксу приняла участие в красивом челлендже

Девушки показали, как они выглядят в форме и в "штатском".

Фото: UkrainianBoxingFederation

Женская сборная Украины по боксу приняла участие в красивом челлендже. Сперва девушки показали, в каком виде они выходят в ринг, а затем - как выглядят в реальной жизни.

Напомним, наши девушки завоевали пять медалей на чемпионате Европы-2019, который проходил в сентябре в испанской столице.

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