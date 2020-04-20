Женская сборная Украины по боксу приняла участие в красивом челлендже. Сперва девушки показали, в каком виде они выходят в ринг, а затем - как выглядят в реальной жизни.
Напомним, наши девушки завоевали пять медалей на чемпионате Европы-2019, который проходил в сентябре в испанской столице.
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Жіноча збірна України 🇺🇦 з боксу з нашими 😻"Левицями" у складі прийняла виклик від збірної Казахстану 🇰🇿. ⠀ Вийшло цікаво ✌️ ⠀ Передаємо команді 🇲🇨 Польщі! @agatka.11 @drabik.sandra_official @sandra_kruk.57 @aneta_rygielska @karolina.lukasik.77 Відео: @rohova.katya99