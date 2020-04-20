Девушки показали, как они выглядят в форме и в "штатском".

Фото: UkrainianBoxingFederation

Женская сборная Украины по боксу приняла участие в красивом челлендже. Сперва девушки показали, в каком виде они выходят в ринг, а затем - как выглядят в реальной жизни.

Напомним, наши девушки завоевали пять медалей на чемпионате Европы-2019, который проходил в сентябре в испанской столице.