Играющая легенда "Барселоны" рассчитывает провести прощальный матч в Альбасете

Фото: marca Андрес Иньеста

Бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Андрес Иньеста хочет провести прощальный матч в Альбасете, сообщает Marca.

Чемпион мира 2010 года и двукратный чемпион Европы (2008 и 2012 год) рассчитывает торжественно попрощаться с футболом.

"Да, я мечтаю о специальном прощальном матче, - цитирует самого титулованного испанского игрока в истории (37 титулов) издание. - Это было бы чем-то особенным. Но и другие игроки тоже хотели бы такого прощания.

Я не знаю, получится ли. Календарь сейчас очень сложный для всех, очень плотный. Нелегко сделать так, чтобы многие игроки были одновременно доступны. А в качестве места проведения я хотел бы выбрать Альбасете, где состоялся мой дебют. Чтобы замкнуть этот круг", - отметил Андрес, выступающий за японский "Виссел Кобе".

В тоже время, Иньеста дал понять, что не планирует завершать карьеру в ближайшее время. Также экс-капитан "Барселоны" выразил уверенность, что в каталонском клубе уже не появится того поколения воспитанников, что было при нем.

"Это поколение никогда не повторится. Но это не значит, что последующие будут хуже, с учетом того, как работает клуб. Я видел, как ушел Пуйоль, как ушел Виктор Вальдес, затем Хави... Нужно концентрироваться на нынешней ситуации. У вас все еще есть топ-команда", - подчеркнул 35-летний футболист.

"Сейчас я хочу продлить карьеру настолько, насколько возможно. Хочу пинать мяч столько, сколько смогу, потому что это делает меня счастливым. У меня контракт до 2021 года, но я смотрю на ситуацию в конце каждого сезона. Сейчас я чувствую себя в хорошей форме, мотивированным. Я хочу продолжать играть и рад, что нахожусь сейчас здесь.

Но когда я закончу карьеру, как я уже говорил, хочу вернуться в "Барселону", - добавил живая легенда.