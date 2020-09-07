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Мильна опера про трансфер Мессі закінчилася

Принаймні на рік.

Мильна опера про трансфер Мессі закінчилася
Ліонель Мессі і Хосеп Бартомеу
Фото: marca.com

Капітан "Барселони" Ліонель Мессі прийняв рішення залишитися в "Барселоні" на наступний сезон. Про це зоряний аргентинець заявив в інтерв'ю Мarca.

Раніше повідомляли, що Лео вже поговорив із головним тренером "Манчестера Сіті" Хосепом Гвардіолою і обговорив розкішний п'ятирічний контракт із City Football Group, батьківською компанією "городян".

Однак 33-річний аргентинець не приїде в "Сіті" в це трансферне вікно, тому що не хоче сваритися з "Барселоною".

"Я продовжу грати за "Барсу", і моє ставлення до справи не зміниться незалежно від того, як сильно я хотів піти. Буду показувати максимум.

Я завжди хочу перемагати. Мені хочеться бути конкурентоспроможним, мені не подобається програвати. Я завжди хотів кращого для клубу, для гравців і для себе", - запевнив Лео.

"Я говорив, що ми не отримували підтримку, необхідну для перемоги в Лізі чемпіонів. Насправді я не знаю, що станеться зараз. Прийшов новий тренер, у нього нові ідеї.

Це добре, але треба подивитися на те, як команда буде реагувати на них, чи дозволять нам ці ідеї боротися на найвищому рівні. Що я можу сказати - я залишаюся і буду віддавати всі сили "Барселоні", - зазначив аргентинець.

При цьому капітан "блаугранас" заявив, що президент клубу обдурив його.

"Чому я вважав, що маю право піти, незважаючи на чинний до літа 2021 року контракт? Тому що це мені обіцяв Бартомеу (президент "Барселони", прим. - LB.ua). У нас була домовленість про те, що після закінчення сезону я сам прийму рішення. Але варто було мені оголосити про своє рішення, як клуб почав чіплятися за факт, що я не зробив це до 10 червня. Але стривайте, через пандемію влітку сезон тривав. На той момент я не міг визначитися з майбутнім. Тепер же Бартомеу говорить про відступні в 700 млн євро. Тільки на таких умовах вони мене відпустять. Загалом президент не дотримав слова", - зазначив Мессі.

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