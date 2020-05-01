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Ученые из США заявили, что пандемия коронавируса может растянуться еще на два года

По их мнению, переносчики наиболее заразны до проявления симптомов. 

Ученые из США заявили, что пандемия коронавируса может растянуться еще на два года
Фото: EPA/UPG

Пандемия COVID-19 может растянуться на следующих два года из-за способности коронавируса распространяться от человека к человеку без симптомов. Об этом говорится в отчете Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний в Университет Миннесоты (США), пишет Bloomberg.

Согласно с выводами, люди наиболее заразны в период до проявления симптомов.

"Сообщения о рисках от правительственных чиновников должны включать в себя концепцию, что эта пандемия не скоро закончится и что люди должны быть готовы к возможным периодическим вспышкам заболеваний в течение следующих двух лет", - говорится в отчете. 

Исследование было подготовлен директором CIDRAP Майклом Остерхольмом и медицинским директором Кристен Мур, историком общественного здравоохранения Университета Тулэйн Джоном Барри и Марком Липсичем, эпидемиологом Гарвардской школы общественного здравоохранения.

Напомним, что медики Южной Кореи практически исключили повторное заражение и способность коронавируса к реактивации в организме переболевших людей. 

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