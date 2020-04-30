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Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 10 000

За сутки обнаружили 540 новых случаев. 

Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 10 000
Фото: EPA/UPG

В Украине лабораторно подтвердили 10 406 случаев заболевания коронавирусом. За сутки обнаружили 540 новых заболевших, в том числе 45 детей и 87 медиков, сообщили в Минздраве.

За сутки зарегистрировали 11 летальных случаев, большая часть из них сопровождалась хроническими заболеваниями. 135 человек выздоровели. 

Общее количество умерших составило 261, выздоровевших - 1238.

"За сутки совершили рекордное количество ПЦР-тестов - 7315. Наша цель - делать как можно больше тестирования, чтобы побороть коронавирус", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов

Больше всего случаев коронавируса за сутки подтвердили в Черновицкой области (82), Тернопольской (71), Ровенской (49) и Киеве (60). 

Статистика по регионам:

  • Винницкая - 417
  • Волынская - 280
  • Днепропетровская - 347
  • Донецкая - 68
  • Житомирская - 374
  • Закарпатская - 419
  • Запорожская - 243
  • Ивано-Франковская - 862
  • Кировоградская - 391
  • Киев - 1401
  • Киевская область - 664
  • Львовская - 430
  • Луганская - 33
  • Николаевская - 126
  • Одесская - 277
  • Полтавская - 203
  • Ровенская - 637
  • Сумская - 102
  • Тернопольская - 779
  • Харьковская - 249
  • Херсонская - 111
  • Хмельницкая - 82
  • Черновицкая - 1571
  • Черкасская - 290
  • Черниговская -50

Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют. 

Фото: Минздрав

Напомним, что общее количество заболевших коронавирусом в мире составило 3 млн 194,5 тыс. Умерли от заболевания больше 227 тыс, выздоровели - свыше 937 тыс. 

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