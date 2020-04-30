Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 10 000

В Украине лабораторно подтвердили 10 406 случаев заболевания коронавирусом. За сутки обнаружили 540 новых заболевших, в том числе 45 детей и 87 медиков, сообщили в Минздраве.

За сутки зарегистрировали 11 летальных случаев, большая часть из них сопровождалась хроническими заболеваниями. 135 человек выздоровели.

Общее количество умерших составило 261, выздоровевших - 1238.

"За сутки совершили рекордное количество ПЦР-тестов - 7315. Наша цель - делать как можно больше тестирования, чтобы побороть коронавирус", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего случаев коронавируса за сутки подтвердили в Черновицкой области (82), Тернопольской (71), Ровенской (49) и Киеве (60).

Статистика по регионам:

Винницкая - 417

Волынская - 280

Днепропетровская - 347

Донецкая - 68

Житомирская - 374

Закарпатская - 419

Запорожская - 243

Ивано-Франковская - 862

Кировоградская - 391

Киев - 1401

Киевская область - 664

Львовская - 430

Луганская - 33

Николаевская - 126

Одесская - 277

Полтавская - 203

Ровенская - 637

Сумская - 102

Тернопольская - 779

Харьковская - 249

Херсонская - 111

Хмельницкая - 82

Черновицкая - 1571

Черкасская - 290

Черниговская -50

Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.

Фото: Минздрав

Напомним, что общее количество заболевших коронавирусом в мире составило 3 млн 194,5 тыс. Умерли от заболевания больше 227 тыс, выздоровели - свыше 937 тыс.