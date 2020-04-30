Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 10 000

В Украине лабораторно подтвердили 10 406 случаев заболевания коронавирусом. За сутки обнаружили 540 новых заболевших, в том числе 45 детей и 87 медиков, сообщили в Минздраве.
За сутки зарегистрировали 11 летальных случаев, большая часть из них сопровождалась хроническими заболеваниями. 135 человек выздоровели.
Общее количество умерших составило 261, выздоровевших - 1238.
"За сутки совершили рекордное количество ПЦР-тестов - 7315. Наша цель - делать как можно больше тестирования, чтобы побороть коронавирус", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Больше всего случаев коронавируса за сутки подтвердили в Черновицкой области (82), Тернопольской (71), Ровенской (49) и Киеве (60).
Статистика по регионам:
- Винницкая - 417
- Волынская - 280
- Днепропетровская - 347
- Донецкая - 68
- Житомирская - 374
- Закарпатская - 419
- Запорожская - 243
- Ивано-Франковская - 862
- Кировоградская - 391
- Киев - 1401
- Киевская область - 664
- Львовская - 430
- Луганская - 33
- Николаевская - 126
- Одесская - 277
- Полтавская - 203
- Ровенская - 637
- Сумская - 102
- Тернопольская - 779
- Харьковская - 249
- Херсонская - 111
- Хмельницкая - 82
- Черновицкая - 1571
- Черкасская - 290
- Черниговская -50
Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.
Напомним, что общее количество заболевших коронавирусом в мире составило 3 млн 194,5 тыс. Умерли от заболевания больше 227 тыс, выздоровели - свыше 937 тыс.