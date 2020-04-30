В Черновицкой области умерли три медика с подтвержденным COVID-19

В Черновицкой области умерли уже трое медицинских работников, у которых подтвердили коронавирус.

Об этом местному ИА АСС сообщил директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный.

"На сегодня у нас в области подтвердили 264 случая заболевания коронавирусом среди медицинских работников. Сюда входят и врачи, и медсестры, и санитарки и др. К сожалению, имеем три факта смерти среди медицинских работников. Все они, кроме COVID-19, имели также сопутствующие болезни", - сказал Черный.

По словам директора департамента здравоохранения, больше всего COVID-19 заболело медработников из Хотинской районной больницы и Черновицкой областной клинической больницы - 54 и 53 человека соответственно. В Черновицкой городской больнице № 1 - 21 подтвержденный случай, заразились коронавирусом также 24 медработники из областного центра экстренной медицинской помощи. По другим больницахм есть по 10 и меньше инфицированных COVID-19 медработников.

По результатам эпидемиологических расследований, около половины из подтвержденных случаев заболевания медработников произошло во время оказания медицинской помощи. Остальные медики заболели не на рабочем месте.

Напомним, из подтвержденных о состоянию на утро 29 апреля 9866 случаев COVID-19 на Черновицкую область приходится 1489. Буковина лидирует по количеству инфицированных коронавирусом.