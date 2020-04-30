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США вышли на второе место по количеству выздоровевших от коронавируса

Штаты продолжают находиться на первом месте по количеству заболевших и умерших от COVID-19. 

США вышли на второе место по количеству выздоровевших от коронавируса
Фото: EPA/UPG

Количество выздоровевших от COVID-19 США составило 120 720 человек, что незначительно превысило показатель Германии в 120 400.

Таким образом, США отодвинули Германию на третье место по количеству излечившихся. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Университета Джона Хопкинса, который собирает информацию о заболеваемости коронавирусом из официальных источников разных стран.

Всего в Штатах заболели 1 039 909 человек, из них умерли - около 66 000. 

На втором месте по заболеваемости - Испания (236 899). Также эта страна является лидером по количеству выздоровевших (132 929). Летальных исходов от COVID-19 в Испании зарегистрировали 24 275 - страна третья по количеству смертей от болезни.

В Италии заболели более 203 500 человек, умерли 27 682, что делает ее первой по смертности от COVID-19 в мире. Выздоровели от заболевания более 71 000.

На четвертом месте по количеству заболевших - Франция, где обнаружили более 166 500 случаев. Из них умерли более 24 000, выздоровели - свыше 49 000. 

На пятом месте по заболеваемости - Великобритания, где заболел 166 441 человек. Умерли более 26 000, выздоровели - 857.

На шестом месте по заболеваемости - Германия (161 539), на седьмом - Турция (117 589), на восьмом - Россия (99 399), далее Иран (93 657) и Китай (83 944).

Общее количество заболевших коронавирусом в мире составило 3 млн 194,5 тыс. Умерли от заболевания больше 227 тыс, выздоровели - свыше 937 тыс. 

Напомним, что 28 апреля лидером по выздоровлению стала Испания, где COVID-19 на тот момент побороли более 120 000.

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