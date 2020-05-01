Глава Минздрава Степанов заявил, что ситуация в Украине позволяет смягчить карантин с 11 мая

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине позволяет смягчить карантинные ограничения с 11 мая. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что карантинные ограничения дали возможность избежать пика заболеваемости.

"Мы пошли другим путем, чем европейские страны, и это комплекс мероприятий. Мы понимаем, что люди устали от карантина, и я хочу подчеркнуть - мы каждый день анализируем ситуацию и готовим смягченчие карантинных мероприятий уже с 11 мая", - заявил он.

Смягчение обосновывается выводами вирусологов и эпидемиологов, пояснил он.

"11 мая мы будем делать смягчение, потому что на сегодняшний день это позволяет ситуация. Смягчения будут основываться на тех данных, которые у нас есть, и мы уверены, что эти действия не ухудшат ситуацию", - сообщил Максим Степанов.

Напомним, что правительство разработало пятиэтапный план выхода из карантина. По словам замминистра здравоохранения Виктора Ляшко, пятиэтапный план выхода из карантина может быть сокращен, если произойдет резкое снижение количества новых заражений коронавирусом.

Премьер-министр Денис Шмыгаль также сообщил, что второй, третий или четвертый этапы выхода страны из карантина могут начаться одновременно.