Количество заболевших COVID-19 в Украине выросло до 10 861

По состоянию на 1 мая количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 10 861. За сутки обнаружили 455 новых случаев. Об этом говорится в данных СНБО.

Еще 11 человек умерли, а 175 - выздоровели. Общее количество летальных исходов в стране - 272, вылечились 1413 человек.

Самое большое количество заболевших - в Черновицкой области (1667), в Киеве (1453) и Ивано-Франковской области (899).

"За минувшие сутки заболели 37 детей и 91 медработник. Был госпитализирован 121 человек", - сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Глава Минздрава сообщил, что находится с рабочим визитом в Черкасской области. Он отметил, что городская власть решила отменить карантинные ограничения, несмотря на летальные исходы от COVID-19.

Статистика по регионам:

Винницкая - 425

Волынская - 307

Днепропетровская - 364

Донецкая - 70

Житомирская - 390

Закарпатская - 432

Запорожская - 260

Ивано-Франковская - 899

Кировоградская - 392

Киев - 1453

Киевская область - 694

Львовская - 454

Луганская - 35

Николаевская - 126

Одесская - 296

Полтавская - 211

Ровенская - 658

Сумская - 103

Тернопольская - 793

Харьковская - 274

Херсонская - 120

Хмельницкая - 92

Черновицкая - 1667

Черкасская - 296

Черниговская - 50

Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.

Напомним, что за сутки 29 апреля в Украине подтвердили 540 новых случаев заражения COVID-19. Это один из самых высоких суточных показателей за последние дни.