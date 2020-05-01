Количество заболевших COVID-19 в Украине выросло до 10 861

По состоянию на 1 мая количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 10 861. За сутки обнаружили 455 новых случаев. Об этом говорится в данных СНБО.
Еще 11 человек умерли, а 175 - выздоровели. Общее количество летальных исходов в стране - 272, вылечились 1413 человек.
Самое большое количество заболевших - в Черновицкой области (1667), в Киеве (1453) и Ивано-Франковской области (899).
"За минувшие сутки заболели 37 детей и 91 медработник. Был госпитализирован 121 человек", - сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
Глава Минздрава сообщил, что находится с рабочим визитом в Черкасской области. Он отметил, что городская власть решила отменить карантинные ограничения, несмотря на летальные исходы от COVID-19.
Статистика по регионам:
- Винницкая - 425
- Волынская - 307
- Днепропетровская - 364
- Донецкая - 70
- Житомирская - 390
- Закарпатская - 432
- Запорожская - 260
- Ивано-Франковская - 899
- Кировоградская - 392
- Киев - 1453
- Киевская область - 694
- Львовская - 454
- Луганская - 35
- Николаевская - 126
- Одесская - 296
- Полтавская - 211
- Ровенская - 658
- Сумская - 103
- Тернопольская - 793
- Харьковская - 274
- Херсонская - 120
- Хмельницкая - 92
- Черновицкая - 1667
- Черкасская - 296
- Черниговская - 50
Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.
Напомним, что за сутки 29 апреля в Украине подтвердили 540 новых случаев заражения COVID-19. Это один из самых высоких суточных показателей за последние дни.