В Украину прибыл самолет из Китая с респираторами для врачей

В аэропорт "Борисполь" прибыл самолет из Китая, который доставил 400 000 респираторов и 50 000 защитных щитков для украинских врачей, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Это последний рейс "воздушного моста", который был организован ОПУ. Дальше этим будет заниматься Минздрав.

"В целом было отправлено более 25 самолетов, которые привезли груз для Украины", - сообщил замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко.

Привезенные средства индивидуальной защиты для медиков уже сегодня отправятся в регионы.

По словам замглавы Офиса президента, закупленные ОПУ грузы оплачивались средствами благотворительных фондов, а коммерческие грузы - организациями, которые их закупали.

23 апреля самолет Ан-225 "Мрия" доставил в Украину рекордный объем медицинского груза. Сообщалось, что прибыли 12 миллионов масок для больниц и аптечных сетей. Также привезли около 260 тысяч защитных очков и больше 100 тысяч защитных костюмов пятого уровня защиты.

В СМИ опубликовали письмо на бланке нардепа и совладельца "Эпицентра" Александра Гереги, которое было адресовано мэру Киева Виталию Кличко. В письме предлагалось закупить маски, которые были доставлены на "Мриее", в его торговой сети.

Кирилл Тимошенко заявил, что груз "Мрии" был частично гуманитарным, а частично коммерческим, поэтому привезенные маски продаются в торговых сетях.

Напомним, что Офис президента переложил на Министерство здравоохранения поставку лекарств и оборудования, необходимых для лечения при коронавирусе.