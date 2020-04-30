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За сутки количество заболевших коронавирусом в Киеве выросло на 60

Общее количество лабораторно подтвержденных заражений выросло до 1401. 

За сутки количество заболевших коронавирусом в Киеве выросло на 60
Фото: EPA/UPG

За сутки количество подтвержденных случаев коронавируса в Киеве выросло на 60, из них трое - медики. Один случай за сутки летальный. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В целом в столице 1401 подтвержденных случая, из них 10% - медики. 

"За сутки заболели 31 женщина от 18 до 80 лет, четыре девочки до 17 лет, 18 мужчин от 22 до 84 лет и семь мальчиков до 17 лет", - сообщил Кличко.

Фото: КГГА

Один из случаев был зарегистрирован в Киево-Печерской Лавре. В больницы госпитализировали 25 человек. Всего в стационарах находятся 193 человека с подтвержденным коронавирусом, в том числе четыре ребенка. 32 человека в тяжелом состоянии, один подключен к аппарату ИВЛ.

Фото: КГГА

"За прошлые сутки выздоровели еще шесть человек, всего за это время коронавирус преодолели 75 человек", - сообщил мэр. 

Напомним, что общее количество заболевших COVID-19 в Украине составило 10 406. За сутки подтвердили 540 новых случаев. 

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