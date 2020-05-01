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В мире коронавирусом заболели более 3,2 млн человек, Германия вновь вторая по количеству излечившихся

Самое большое количество заболевших по-прежнему в США. 

В мире коронавирусом заболели более 3,2 млн человек, Германия вновь вторая по количеству излечившихся
Фото: EPA/UPG

Количество обнаруженных случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 3,2 млн. Умерли более 233 000, выздоровели - более миллиона пациентов.

На первом месте по количеству заболевших, умерших и выздоровевших - США. Количество заразившихся превышает 1 миллион 70 тыс., летальных исходов - более 63 000, а выздоровели почти 154 000 пациентов. Об этом говорится в данных онлайн-карты Университета Джона Хопкинса, который собирает информацию из официальных источников разных стран.

На втором месте по количеству заразившихся - Испания, где обнаружили почти 213,5 тысяч случаев заражения. Умерли более 26 000 человек (второе место по количеству летальных исходов), а вылечились свыше 112 000 (третье место).

В Италии заболели боле 205 000 человек, умерли - 27 967 (первое место по количеству летальных исходов), выздоровели - почти 76 000 (пятое место).

На четвертом месте по количеству заболевших - Великобритания, где подтвердили 172 481 случай заражения. 

Напомним, что 28 апреля лидером по выздоровлению стала Испания, где COVID-19 побороли более 120 000. 30 апреля США заняли второе место по количеству тех, кто излечился, а Германия опустилась на третью строчку.

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