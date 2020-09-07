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Переможцем US Open-2020 буде обов'язково тенісист, який ще не вигравав турніри Grand Slam

Джокович був останнім гравцем, який перемагав у мейджорах.

Переможцем US Open-2020 буде обов'язково тенісист, який ще не вигравав турніри Grand Slam

Напередодні Відкритий чемпіонат США з тенісу позбувся головного фаворита і 17-разового переможця турнірів "Великого Шолома" Новака Джоковича.

Нагадаємо, що серб був дискваліфікований у матчі 1/8 фіналу проти іспанця Пабло Корреньо-Буста за удар м'ячем в лінійну суддю в неігровій ситуації.

Тож цього року US Open точно виграє тенісист, який ще ніколи не перемагав на турнірах Grand Slam.

Нагадаємо, в основній сітці турніру брали участь лише три тенісисти, які раніше вигравали "Шоломи". Крім Джоковича, це шотландець Енді Маррей (3 титули) і хорват Марін Чиліч (1), але вони також зачохлили ракетки.

Додамо, що багато тенісистів відмовилися від участі в US Open-2020 через коронавірус.

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