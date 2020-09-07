Поєдинок "Кристал" - "Миколаїв" видався спекотним не тільки на полі.

Фото: sportarena.com

На вихідних стартувала Перша ліга українського футболу.

Зокрема, в Херсоні зустрічалися географічні сусіди "Кристал" і "Миколаїв".

На останніх хвилинах матчу на трибунах стадіону "Кристал" відбулася масова бійка, учасниками якої стали ультрас гостьової команди і поліція.

За інформацією Sportsrena, фанати "Миколаєва" протягом усієї гри кидали фаєри і використовували петарди, після чого у них виник конфлікт з уболівальником "Кристала", що перебував у загальному секторі, відокремленому металевим парканом.

Далі за справу взялися правоохоронці.

Зустріч завершилася перемогою гостей з рахунком 2:1.