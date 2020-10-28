Окупанти відкривали вогонь із стрілецької зброї біля Водяного

Бойових втрат і поранень серед ЗСУ немає.

З початку доби російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

"Порушення задокументовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Так, неподалік Водяного зафіксовано кілька пострілів зі стрілецької зброї. Провокативний вогонь не становив загрози життю та здоров’ю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали", - йдеться у вечірньому зведенні.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.

У районі проведення ООС також виконують завдання інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 3 гектари території та передано на знищення 46 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 27 жовтня, в смугах відповідальності наших підрозділів російсько-окупаційні війська чотири рази порушили домовленості про повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі.