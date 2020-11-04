У Кривому розі 11-річний хлопчик "замінував" школу

До відповідальності буде притягнуто його батьків.

У Кривому Розі 11-річний хлопчик повідомив про начебто закладену вибухівку у приміщенні школи.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

"3 листопада на лінію «102» надійшло повідомлення про можливий вибух у школі. На місце події прибули правоохоронці, вибухотехніки та кінологи. В результаті огляду будівлі та прилеглої території вибухонебезпечних предметів виявлено не було", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили особу порушника, ним виявився учень 4-го класу. Під час огляду у нього вилучили телефон, з якого надійшло повідомлення про мінування.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу.

Відносно батьків правоохоронцями буде складено адміністративний протокол за ст. 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).

"Правоохоронці нагадують: за неправдиві повідомлення про замінування передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до шести років. За подібні вчинки дітей до відповідальності буде притягнуто їх батьків", - наголосили в поліції.

Нагадаємо, у вересні у Харкові поліція повідомила про підозру школярці, яка "замінувала" відділок.