На Вінниччині СБУ викрила хакерів, які крали відповіді на екзаменаційні білети у вишах

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили хакерське угрупування, яке втручалось у роботу комп’ютерних програм та інформаційних ресурсів вищих навчальних закладів Вінниччини.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Встановлено, що зловмисники незаконно отримували доступ до файлів, які містять, зокрема, відповіді на екзаменаційні білети. Отриману інформацію вони потім продавали замовникам.

Для блокування роботи вишів під час складання іспитів, організатори також здійснювали DDoS-атаки на інформаційно-телекомунікаційні системи.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, sim-карти з доказами протиправної діяльності, а також банківські платіжні картки, на які надходили гроші.

Нагадаємо, раніше спеціалісти з кібербезпеки встановили, яким чином зламали сайти Національної поліції.

23 вересня на сайтах поліції хакери опублікували фейки про загибель американських військових та викид радіації на Рівенській АЕС. В поліції спростували цю інформацію та заявили про хакерську атаку. Зазначимо, що повідомлення про "смерть військових з США" з'явилися у контексті спільних українсько-американських навчань Rapid Trident-2020.