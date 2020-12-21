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Помер один з авторів "Ну, постривай!" Олександр Курляндський

Сценаристу, драматургу і письменнику було 82 роки.

Помер один з авторів "Ну, постривай!" Олександр Курляндський
Фото: starhit.ru

Російський письменник, сценарист і драматург Олександр Курляндський, відомий глядачеві як сценарист мультсеріалу "Ну, постривай!", помер у Москві на 83-му році життя. Причина смерті не уточнюється.

Про це повідомляє РБК.

Курляндський дебютував в мультиплікації в першому випуску "Ну, постривай!"

За сценаріями Курляндського було знято понад 40 мультфільмів. Він є одним із творців мультсеріалів "Чудовий Гоша", "Повернення блудного папуги", "Баба Яга проти" та ін. Ці мультфільми широко розійшлися на цитати.

Також він писав гумористичні оповідання для дітей і дорослих. Деякі з них були екранізовані для альманаху "Єралаш".

Раніше в грудні помер британський письменник, автор шпигунських романів Джон Ле Карре

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