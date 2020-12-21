Помер один з авторів "Ну, постривай!" Олександр Курляндський

Російський письменник, сценарист і драматург Олександр Курляндський, відомий глядачеві як сценарист мультсеріалу "Ну, постривай!", помер у Москві на 83-му році життя. Причина смерті не уточнюється.
Про це повідомляє РБК.
Курляндський дебютував в мультиплікації в першому випуску "Ну, постривай!"
За сценаріями Курляндського було знято понад 40 мультфільмів. Він є одним із творців мультсеріалів "Чудовий Гоша", "Повернення блудного папуги", "Баба Яга проти" та ін. Ці мультфільми широко розійшлися на цитати.
Також він писав гумористичні оповідання для дітей і дорослих. Деякі з них були екранізовані для альманаху "Єралаш".
Раніше в грудні помер британський письменник, автор шпигунських романів Джон Ле Карре