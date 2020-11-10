Резніков закликав ЄС разом домогтися, щоб до всіх українських полонених було забезпечено доступ Червоного Хреста

Віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков закликав комісара ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими явищами Янеза Ленарчича домогтися того, щоб до всіх українських полонених громадян було забезпечено доступ Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Ми разом маємо домогтися того, щоб до всіх українських полонених громадян було забезпечено доступ МКЧХ. Це стосується не тільки Донбасу, але й окупованого Криму", - сказав Резніков.

Віцепрем'єр також обговорив з єврокомісаром забезпечення доступу міжнародних організацій на Донбас, де окупаційні режими утримують в полоні українських громадян, зокрема у так званій "Ізоляції".

"Це тортурня, де знущаються і вбивають українських полонених. Журналіст, герой - Стас Асєєв, який 28 місяців перебував у цій тортурні, знайшов сили вижити і був звільнений з полону у грудні минулого року. Боляче і страшно говорити про те, що там роблять з нашими громадянами. Я дуже прошу вас зустрітися із Стасом і з перших вуст почути про всі звірства, що відбуваються в "Ізоляції", - сказав Резніков.

Міністр поділився досвідом за результатами візиту до Республіки Хорватії, нагадавши, що там, незважаючи на те, що війна закінчилася 25 років тому, розмінування досі продовжується, а завершення заплановане на 2025 рік.

"Ми усвідомлюємо, що в нас попереду схожий шлях. І я не боюся визнати, що повна безпечна реінтеграція в Україні, а це в тому числі і завершення розмінування, займе не менш ніж 25 років", - додав Резніков.

Своєю чергою Ленарчич заявив про готовність ЄС допомагати Україні.

Нагадаємо, у вересні Резніков заявляв, що реінтеграція тимчасово окупованих територій України триватиме 25 років. Він додав, що безпечна реінтеграція триватиме мінімум одне покоління. Як приклад віцепрем'єр додав, що в Німеччині досі є відмінності між східною та західною частинами.