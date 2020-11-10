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Резніков закликав ЄС разом домогтися, щоб до всіх українських полонених було забезпечено доступ Червоного Хреста

Єврокомісар Янез Ленарчич заявив про готовність ЄС допомагати Україні.

Резніков закликав ЄС разом домогтися, щоб до всіх українських полонених було забезпечено доступ Червоного Хреста
Фото: Макс Левин

Віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков закликав комісара ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими явищами Янеза Ленарчича домогтися того, щоб до всіх українських полонених громадян було забезпечено доступ Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Ми разом маємо домогтися того, щоб до всіх українських полонених громадян було забезпечено доступ МКЧХ. Це стосується не тільки Донбасу, але й окупованого Криму", - сказав Резніков.

Віцепрем'єр також обговорив з єврокомісаром забезпечення доступу міжнародних організацій на Донбас, де окупаційні режими утримують в полоні українських громадян, зокрема у так званій "Ізоляції".

"Це тортурня, де знущаються і вбивають українських полонених. Журналіст, герой - Стас Асєєв, який 28 місяців перебував у цій тортурні, знайшов сили вижити і був звільнений з полону у грудні минулого року. Боляче і страшно говорити про те, що там роблять з нашими громадянами. Я дуже прошу вас зустрітися із Стасом і з перших вуст почути про всі звірства, що відбуваються в "Ізоляції", - сказав Резніков.

Міністр поділився досвідом за результатами візиту до Республіки Хорватії, нагадавши, що там, незважаючи на те, що війна закінчилася 25 років тому, розмінування досі продовжується, а завершення заплановане на 2025 рік.

"Ми усвідомлюємо, що в нас попереду схожий шлях. І я не боюся визнати, що повна безпечна реінтеграція в Україні, а це в тому числі і завершення розмінування, займе не менш ніж 25 років", - додав Резніков.

Своєю чергою Ленарчич заявив про готовність ЄС допомагати Україні.

Нагадаємо, у вересні Резніков заявляв, що реінтеграція тимчасово окупованих територій України триватиме 25 років. Він додав, що безпечна реінтеграція триватиме мінімум одне покоління. Як приклад віцепрем'єр додав, що в Німеччині досі є відмінності між східною та західною частинами.

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