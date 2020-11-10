Арахамія: "Підстав для позачергових виборів у Раду немає"

Таку партійну позицію він озвучив на пресконференції з Олександром Корнієнком.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що наразі немає жодних підстав для дострокового розпуску парламенту та проведення позачергових виборів.

Про це він повідомив на пресконференції з главою партії СН Олександром Корнієнком, пише "Інтерфакс-Україна".

"Наша позиція партійна – зараз немає жодних підстав для перевиборів дострокових до Верховної Ради", - зазначив Арахамія.

Раніше про можливість розпуску парламенту говорив президент Володимир Зеленський. Він зазначав, що такий варіант ймовірний у разі політичного конфлікту, якщо Рада не підтримає його законопроєкт, що передбачає звільнення від повноважень складу суддів Конституційного Суду.

Очільник Конституційного Суду Олександр Тупицький вбачає в президентському законопроєкті ознаки конституційного перевороту.

Зеленський зазначив, що судді чинного складу Конституційного Суду, які не голосували за відміну антикорупційного законодавства, мають добровільно піти у відставку. У такому разі вони зможуть претендувати на місця в оновленому складі КСУ.

У Раді Європи попереджають, що можливе припинення повноважень суддів КСУ буде "кричущим порушенням" основного закону країни і закликають розглянути інші варіанти для вирішення поточної ситуації.

Раніше нардепка "Слуги народу" Ірина Верещук у коментарі LB.ua заявила, що на засіданні фракції разом з президентом Зеленським її колеги більше схилялися до проєкту Разумкова. Верещук зазначила, що, на її думку, проєкт Зеленського взагалі не потрапить на розгляд.

Нардепи також передали до Конституційного Суду звернення, в якому просять суддів, що голосували за скандальне рішення, добровільне скласти з себе повноваження або піти у відставку.