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Зеленський і Порошенко залишаються лідерами електоральних симпатій українців, - соцопитування

На третьому - Бойко та ОПЗЖ.

Зеленський і Порошенко залишаються лідерами електоральних симпатій українців, - соцопитування
Фото: LB.ua

Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради, відносно більшу підтримку виборців отримала б партія "Слуга народу" - за неї готові віддати свій голос 19% опитаних, або 28% тих, хто візьме участь у виборах.

Про це свідчать результати соцопитування центру Разумкова.

За "Європейську солідарність" готові віддати свій голос відповідно 13% і 21%, за партію "Опозиційна платформа - За життя" - відповідно 12% і 16,5%, за ВО "Батьківщина" - відповідно 6% і 8%. Необхідні голоси для проходження у парламент також набрали б партія "Сила і честь" - відповідно 3% і 5% і "Голос" (2% і 3%).

Менш ніж 1% віддали б свої голоси за партії "Пропозиція", "Опозиційний блок", та "Перемога Пальчевського".

Фото: razumkov.org.ua

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський (21% усіх опитаних і 31% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме).

За п'ятого президента Петра Порошенка мають намір проголосувати відповідно 14% і 21%. Та третьому місці - лідер ОПЗЖ Юрій Бойка (12% і 17%), на четвертому - Юлія Тимошенко (6% і 8%).

Нагадаємо, більшість українців очікують результатів реформ протягом 4-5 років.

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