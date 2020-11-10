Більшість українців не довіряють російським ЗМІ, чиновникам та антикорупційним органам, - опитування

Найбільше українці довіряють Збройним силам (66%), Церкві (62%), Державній службі з надзвичайних ситуацій (60%) і волонтерам (60%).
Про це свідчать результати опитування центру Разумкова.
Також серед державних і суспільних інститутів висловили довіру до Державної прикордонної служби (55%), голови міста (селища, села), в якому проживає респондент (54%), Національної гвардії (52%), добровольчих батальйонів (52%), ради міста (селища, села), в якому проживає респондент (50%).
Недовіра частіше висловлюють державному апаратові. Українським чиновникам не довіряють 79% опитаних, стільки ж - російським ЗМІ.
76% опитуваних не довіряють Верховній Раді, 75% - судам і судовій системі загалом, стільки ж - уряду України, 73% не довіряють політичним партіям і комерційним банкам.
Понад 70% опитуваних зазначили, що не довіряють антикорупційним органам: НАБУ (72,5%), Національному агентству з питань запобігання корупції (71%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (70%), Вищому антикорупційному суду та прокуратурі
Конституційний Суду не довіряють 65% опитаних, Нацбанку - 64%.
Президенту не довіряють 60%, Національній поліції та Службі безпеки - понад 50%.
Оцінюючи рівень довіри до політиків і громадських діячів, більшість респондентів висловили недовіру до всіх політиків, чиє прізвище було представлене в опитувальнику.
Дещо частіше довіра висловлюється президенту Володимиру Зеленському (йому довіряють 33%, однак не довіряють 62%) та спікеру парламенту Дмитру Разумкову (відповідно 30% і 57%).
Довіру Юрію Бойку висловили 22% опитаних, не довіряють йому 69%; Петру Порошенку - відповідно 22% і 73%.
Нагадаємо, після оголошення всіх підсумків місцевих виборів "Слуга народу" обіцяє оприлюднити результати президентського опитування.