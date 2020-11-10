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Більшість українців не довіряють російським ЗМІ, чиновникам та антикорупційним органам, - опитування

Найбільшу довіру висловили до ЗСУ, церкви, ДСНС і волонтерів.

Більшість українців не довіряють російським ЗМІ, чиновникам та антикорупційним органам, - опитування
Архівне фото
Фото: 24daily.net

Найбільше українці довіряють Збройним силам (66%), Церкві (62%), Державній службі з надзвичайних ситуацій (60%) і волонтерам (60%).

Про це свідчать результати опитування центру Разумкова.

Також серед державних і суспільних інститутів висловили довіру до Державної прикордонної служби (55%), голови міста (селища, села), в якому проживає респондент (54%), Національної гвардії (52%), добровольчих батальйонів (52%), ради міста (селища, села), в якому проживає респондент (50%).

Недовіра частіше висловлюють державному апаратові. Українським чиновникам не довіряють 79% опитаних, стільки ж - російським ЗМІ.

76% опитуваних не довіряють Верховній Раді, 75% - судам і судовій системі загалом, стільки ж - уряду України, 73% не довіряють політичним партіям і комерційним банкам.

Понад 70% опитуваних зазначили, що не довіряють антикорупційним органам: НАБУ (72,5%), Національному агентству з питань запобігання корупції (71%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (70%), Вищому антикорупційному суду та прокуратурі 

Конституційний Суду не довіряють 65% опитаних, Нацбанку - 64%. 

Президенту не довіряють 60%, Національній поліції та Службі безпеки - понад 50%.

Фото: razumkov.org.ua
Фото: razumkov.org.ua

Оцінюючи рівень довіри до політиків і громадських діячів, більшість респондентів висловили недовіру до всіх політиків, чиє прізвище було представлене в опитувальнику.

Дещо частіше довіра висловлюється президенту Володимиру Зеленському (йому довіряють 33%, однак не довіряють 62%) та спікеру парламенту Дмитру Разумкову (відповідно 30% і 57%).

Довіру Юрію Бойку висловили 22% опитаних, не довіряють йому 69%; Петру Порошенку - відповідно 22% і 73%.

Фото: razumkov.org.ua

Нагадаємо, після оголошення всіх підсумків місцевих виборів "Слуга народу" обіцяє оприлюднити результати президентського опитування.

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