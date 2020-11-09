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У Рівному за "продаж" посад у Нацполіції заарештували майора поліції та священника

Обох чоловіків було затримано під час отримання $25 тисяч "авансу".

У Рівному за "продаж" посад у Нацполіції заарештували майора поліції та священника
Фото: krapka.club

Суд Рівного обрав запобіжний захід двом підозрюваним, які "торгували" посадами у Національній поліції.

Про це повідомила Рівенська обласна прокуратура.

"Обрано запобіжний захід майорові поліції та священнику, яких підозрюють у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах групою осіб (ч.4 ст.190 КК України). За рішенням суду найближчі 60 діб, до 6 січня 2021 року підозрювані проведуть під вартою. Крім того, суд відсторонив поліцейського від займаної посади", - йдеться у повідомленні.

Обох чоловіків було затримано 6 листопада 2020 року під час отримання 25 тисяч доларів США "авансу" від співробітника Управління патрульної поліції Рівного, за призначення його на посаду керівника одного з міжрайвідділів поліції області. Загалом цю посаду "ділки" оцінили у 100 тисяч доларів США.

Досудове розслідування проводять слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Хмельницькому.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у березні рівненський священник удруге попався на торгівлі зброєю.

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