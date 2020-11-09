​НАБУ завершило розслідування у справі "Укрзалізниці" про е-квитки на "Бориспільський експрес"

П’ятьом підозрюваним відкрито матеріали перед скеруванням обвинувального акта до суду.

Національне антикорупційне бюро завершило слідство у справі про замах на заволодіння коштами "Укрзалізниці" при організації сервісу з продажу електронних квитків на "Бориспільський експрес".

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

9 листопада 2020 року п’ятьом підозрюваним було відкрито матеріали перед скеруванням обвинувального акта до суду.

Серед підозрюваних: директор філії Головного інформаційно-обчислювального центру АТ "Укрзалізниця" (на момент вчинення злочину); колишній заступник директора філії "ГІОЦ" АТ "Укрзалізниця" (займав посаду на момент підготовки та початку вчинення злочину); бенефіціарний власник комерційної компанії; директор комерційної компанії; заступник директора комерційної компанії.

Слідство встановило, що у 2018 році, на момент функціонування системи продажу е-квитків, посадовці "УЗ" ініціювали закупівлю нового програмного забезпечення для організації цього ж процесу щодо "Бориспільського експресу". Чиновники сфальшували документи та висновки, щоб уникнути проведення відкритих торгів, і, всупереч закону, організували закупівлю за переговорною процедурою.

Однак, експертиза встановила, що надане "Укрзалізниці" програмне забезпечення для продажу квитків дублює функціональні можливості вже наявного електронного сервісу, а отже - не створює додаткової вартості для державної компанії.

"Розробник зазначеного сервісу запропонував реалізувати електронний продаж на «Бориспільський експрес» безкоштовно, додавши відповідну опцію до сервісу з продажу е-квитків на пасажирські потяги, який був у роботі. Натомість «Укрзалізниця» обрала закупівлю опції за 10,4 млн грн в іншої компанії, ймовірно пов’язаної з колишніми посадовцями держкомпанії", - йдеться у повідомленні.

В подальшому привілейований постачальник мав повністю витіснити попередню компанію із надання ІТ послуг у неконкурентний спосіб - за рахунок наданих службовими особами "УЗ" переваг в укладені договорів постачання. Для цього компанія мала впровадити свій програмний продукт з продажу квитків, який згодом, під виглядом модернізації, планували впровадити на всі напрямки руху пасажирських потягів.

Після початку досудового розслідування і слідчих дій керівництво "УЗ" зупинило розрахунок за програмне забезпечення із обраною за переговорною процедурою приватною компанією. Таким чином 10,4 млн грн залишились на рахунках державної компанії.

Детективи НАБУ розслідували цю справу з грудня 2018 року.

Нагадаємо, у травні минулого року НАБУ завершило розслідування про розтрату 93,28 млн гривень в "Укрзалізниці".