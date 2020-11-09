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Винуватцю резонансної смертельної ДТП із велосипедистом у Києві дали шість років в'язниці

Дорожня пригода сталася 28 лютого 2019 року на проспекті Миколи Бажана.

Винуватцю резонансної смертельної ДТП із велосипедистом у Києві дали шість років в'язниці
Фото: facebook.com/anna.danylenko

Водія, який збив насмерть літнього чоловіка на велопереїзді на проспекті Бажана в Києві, засуджено до шести років позбавлення волі.

Про це повідомила Прокуратура Києва.

"За принципової позиції Київської міської прокуратури вироком Дарницького районного суду міста Києва до 6 років позбавлення волі засуджено водія за ДТП зі смертельними наслідками (ч. 2 ст. 286 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Дорожня пригода сталася 28 лютого 2019 року на проспекті Миколи Бажана поблизу станції метро "Харківська".

Водій фургона Volkswagen Transporter, здійснюючи поворот перед нерегульованим пішохідним переходом, обладнаним велосипедною доріжкою, не переконався в безпечності такого маневру і збив велосипедиста, коли той перетинав дорогу переходом. Постраждалий велосипедист 1937 р.н. від отриманих травм помер у лікарні.

Суд визнав водія винним в інкримінованому правопорушенні та призначив йому покарання у вигляді шести років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на три роки. 

Нагадаємо, після цього ДТП кілька десятків велосипедистів провели "лежачий" протест біля мерії Києва на Хрещатику. Учасники акції заявляли, що вважають, що у смерті людини є провина і чиновників Київської міської адміністрації. На їхню думку, в КМДА саботують розвиток велосипедної мережі міста і паралельно приймають невиправдані рішення про підвищення швидкості на магістральних вулицях до 80 км/год.

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