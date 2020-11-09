На Хмельниччині помер фермер, якого катували невідомі злочинці заради грошей

На чоловіка та його родину напали 29 жовтня в селі Українка.

Керівник Асоціації фермерів та землевласників Білогірського району Хмельницької області Володимир Матвієць, якого катували невідомі заради грошей, помер у лікарні.

Про це повідомляє agronews.ua.

8 листопада 64-річний чоловік помер у Хмельницькій обласній лікарні.

"Перебуваючи у важкому стані, після травм, спричинених катуваннями, пішов у вічність аграрій, депутат Білогірської селищної ради, член Всеукраїнської Аграрної Ради, засновник ФГ «Вільний селянин» Матвієць Володимир Петрович", - йдеться в повідомленні.

Напали на нього в селі Українка 29 жовтня. Пізно ввечері група осіб у камуфляжному одязі та балаклавах проникла у будинок фермера. Зловмисники зв’язали 64-річного господаря, його 62-річну дружину та 41-річного сина. Застосовуючи до них тортури, зловмисники заволоділи значною сумою коштів, після чого втекли.

За фактом нападу слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу. Зараз правоохоронці працюють над пошуком зловмисників.

Нагадаємо, у лютому минулого року поліція Дніпра затримала групу викрадачів, які катували підприємця заради грошей.