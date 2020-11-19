За час окупації Криму Росією півострів покинули 45 тисяч осіб, - представник України в ООН

За час окупації Криму Росією півострів покинули 45 тисяч осіб. Про це представляючи проект резолюції про ситуацію з правами людини в Криму і Севастополі в Третьому комітеті Генасамблеї ООН, заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Під час виступу український дипломат вказав на те, що "Росія продовжує залякувати кримськотатарських мусульман і майже остаточно знищила Православну Церкву України на окупованому півострові", передає Крим.Реалії.

"Все це є лише частиною похмурої картини, що колись було гостинним українським півостровом. За підрахунками, 45 тисяч осіб вже покинули Крим, а держава-окупант переміщує до Криму власне населення всупереч Женевських конвенцій і протоколів", - зазначив Кислиця.

Реакції російської сторони на висловлювання українського дипломата і щодо даних його доповіді немає.

Напередодні комітет Генасамблеї ООН схвалив жорстку резолюцію, яка засуджує порушення прав людини в Криму. Після голосування міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ОБСЄ і місію ООН з прав людини посилити моніторинг в окупованому Росією Криму.

На початку липня Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, представляючи доповідь про стан прав людини в Криму, повідомила, що на півострові продовжують застосовувати тортури і обмежувати свободу слова.