Порошенко прокоментував обшуки у Музеї Революції Гідності: кращого символу реваншу не підібрати

Зняття заочного арешту з Януковича і обшуки в Музеї Революції Гідності – це однозначні символи реваншу. Про це заявив експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко, де він зустрічався з родинами загиблих учасників Революції Гідності та вшанував пам’ять загиблого на Донбасі бійця 80-ї бригади Івана Горошка, з яким сьогодні попрощались, повідомляє пресслужба "ЄС".

«Вже сьома річниця початку Революції Гідності, коли Україна і українці продемонстрували, що наш шлях у Європу, мета приєднання до Європейського Союзу і вихід із Російської імперії, з Радянського Союзу є справжньою об’єднуючою національною ідеєю. Сім років тому мільйони українців були на вулиці. І Путіну, і його п’ятій колоні, які тоді були при владі, цей рух був кісткою у горлі. І для того, щоб зупинити це, на вулицю були кинуті «Беркут», внутрішні війська. Почали вони з побиття студентів, а безславно закінчили із вбивства Героїв Небесної Сотні», – нагадав Петро Порошенко.

Він вважає, що сьогодні руйнуються досягнення Революції Гідності.

«Який ще символ реваншу краще було б підібрати для влади? А вони знайшли. Бо сьогодні зранку в Музеї Революції Гідності ранок почався із обшуків. Чому так сталося? Що вони там шукали? Бо вони бояться ідей, які надихнули український під час Революції Гідності», – вважає Порошенко.

«Незважаючи на те, що влада не бажає відзначати День Гідності і Свободи, який був запроваджений моїм Указом, – Україна і українці його будуть відзначати, і це золотими літерами залишиться історією України. Як ми подолаємо той реванш, ту зневагу до України, яку демонструє діюча влада – так ми подолаємо й агресора, і звільнимо українську землю. Справа, за яку віддали своє життя і Герої Небесної Сотні, і наші воїни на фронті, точно призведе нас до перемоги», – переконаний лідер української опозиції.